Mafia: sequestro da 500mila euro a commerciante cavalli

(ANSA) - BARI, 17 GIU - Immobili rurali e terreni in contrada Putignano Marchione, territorio di Conversano (Bari), per un valore complessivo di circa 500mila euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a un pregiudicato 70enne, un commerciante di cavalli ritenuto vicino al clan Parisi di Bari.

Nei confronti dell'uomo, già condannato per associazione mafiosa, contrabbando di tabacchi lavorati esteri, armi, ricettazione ed evasione fiscale, i finanzieri hanno accertato una sproporzione tra i redditi dichiarati e i beni nella effettiva disponibilità del nucleo familiare, ritenendoli "il frutto ed il reimpiego dei proventi delle attività illecite", spiegano gli investigatori.

Il sequestro anticipato di beni finalizzato alla confisca è stato emesso dal Tribunale di Bari (sezione penale misure di prevenzione) su richiesta del procuratore facente funzione Roberto Rossi.

Il provvedimento è stato notificato anche alla compagna del pregiudicato, indagata per intestazione fittizia di beni. A quanto si apprende, durante l'esecuzione del sequestro antimafia, ne è stato eseguito un altro di tipo amministrativo, dopo l'intervento della Asl, per presunte irregolarità nelle certificazioni sanitarie relative ad alcuni cavalli destinati alla macellazione. (ANSA).