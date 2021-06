Vela: SailGp a Taranto, spettacolo dei catamarani volanti

(ANSA) - TARANTO, 04 GIU - E' tutto pronto per l'Italy Sail Grand Prix, l'unico evento italiano di SailGP, il campionato di punta dei catamarani volanti F50, in programma domani e domenica a Taranto. Sul campo di regata di Mar Grande si sfideranno otto team nazionali con a bordo le più grandi star della vela mondiale. Medaglie olimpiche, campioni iridati, velisti di regate oceaniche e vincitori dell'America's Cup gareggeranno con i colori di Australia, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Giappone, Nuova Zelanda, Spagna e Stati Uniti. Da Tom Slingsby a Billy Besson, Nathan Outeridge, Jimmy Spithill e Checco Bruni, unico italiano in gara, ingaggiato nel ruolo di flight controller dal Japan SailGP Team. A partire dalle 13.30 saranno tre le regate di flotta sabato e due domenica, ciascuna della durata di circa 15 minuti.

Al termine delle otto tappe della stagione (la prima è stata alle Bermuda, l'ultima sarà a San Francisco), il vincitore si assicurerà il montepremi in palio di un milione di dollari. Il SailGP Race Village di Taranto è stato allestito sulla Rotonda del Lungomare.

Il sindaco Rinaldo Melucci, alla vigilia partenza del SailGp, ha dichiarato che "con il suo porto e le sue industrie Taranto ha rappresentato per lungo tempo una delle più importanti città per il sistema economico italiano. Oggi la città sta rapidamente cambiando pelle, desiderava raccontare al mondo questa trasformazione e una nuova immagine, più legata alla cultura, allo sport, all'ambiente, al turismo, al recupero delle sue radici marinare e mercantili, insomma ad un modello di sviluppo più sostenibile".

Alfredo De Liguori, responsabile marketing dell'agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione, ha sottolineato che "ospitare la regata velica internazionale SailGP a Taranto è una grande opportunità per tutta la destinazione turistica Puglia e fa onore alla sua antica storia marinara".

Per Checco Bruni, flight controller Japan SailGP Team, "sarà un grande spettacolo. Il pubblico potrà assistere a regate appassionanti con le barche a stretto contatto. Ma anche al di là delle regate, ci sarà tanto spettacolo in acqua e a terra".

Domani alle 13 è previsto il passaggio sul Mar Grande delle frecce tricolori. (ANSA).