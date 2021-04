Capone in centri vaccinali nel Leccese, 'qui tanta umanità'

(ANSA) - BARI, 15 APR - "Stamattina sono stata negli hub vaccinali di Lecce. Volevo vedere come procedono le vaccinazioni e ringraziare chi è in campo ogni giorno. Lasciatemi dire quello che ho visto, credo sia importante per tutti noi in questo momento. Non servono molte parole, sapete? Ne basta una: umanità". Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone. "Se c'è una cosa che questa pandemia dovrebbe averci insegnato - afferma - è che nei momenti più difficili della vita 'stringersi', fare comunità nella pratica e non solo nelle parole, è il più grande atto d'amore che possiamo praticare e anche quello che tutti ci meritiamo".

