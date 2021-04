Caporalato:10 misure cautelari e sequestri beni nel Foggiano

(ANSA) - MANFREDONIA (FOGGIA), 02 APR - Gli imprenditori reperivano attraverso i caporali numerosi braccianti da impiegare nei campi, violando la normativa relativa all'orario di lavoro e ai periodi di riposo, quella in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro, nonché sottoponendo tutti i braccianti ad un controllo serrato sui campi. Per questo i carabinieri di Manfredonia (Foggia) hanno eseguito all'alba dieci misure cautelari, insieme con il nucleo ispettorato del lavoro, nei confronti di persone accusate di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Nell'ambito della stessa operazione sono stati eseguiti sequestri di beni mobili e immobili delle aziende agricole riconducibili agli indagati. Inoltre otto aziende sono state sottoposte ad amministrazione controllata.

All'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno partecipato più di 100 militari, supportati dai Reparti Specializzati dell'Arma dei Carabinieri (Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori, Nucleo Cinofili e Nucleo Elicotteri).

I dettagli verranno forniti in una video-conferenza alle ore 11. (ANSA).