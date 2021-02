Ambiente: rifiuti edili in cava dismessa, due denunciati

(ANSA) - BARI, 22 FEB - Scaricavano abusivamente rifiuti edili provenienti dalla demolizione del mercato coperto di Noci in una cava dismessa peraltro oggetto di una attività di recupero ambientale. Per questa ragione due persone, il gestore della cava e l'autotrasportatore sorpreso a scaricare i rifiuti, sono state denunciate dai carabinieri forestali.

Nella cava erano già state smaltite centinaia di metri cubi di conglomerato cementizio, laterizi, guaine, pezzi di asfalto, frantumi di cemento, mattoni, il tutto frammisto a materiale inerte terroso e lapideo. Il conducente dell'autocarro e il rappresentante legale della società che ha in gestione la cava sono stati denunciati per realizzazione di discarica abusiva di rifiuti speciali nonché di gestione illecita di rifiuti. (ANSA).