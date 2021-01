Inquinamento: in Puglia nel 2020 Pm10 sotto la soglia

(ANSA) - BARI, 27 GEN - Nel 2020 in Puglia le 52 stazioni di monitoraggio della Rete regionale della qualità dell'aria (Rrqa) che monitorano il Pm10 non hanno registrato il superamento del limite di legge (35 superamenti annui della soglia di 50 μg/m3), mentre il valore di riferimento per tutelare la salute umana raccomandato dall'Oms (3 superamenti in un anno), che è uno degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile contenuti nell'Agenda 2030 dell'Onu, è stato superato in 40 stazioni (77%), che rispetto alla totalità dei superamenti nazionali rappresenta il 10%. La stazione di monitoraggio Torchiarolo-Don Minzoni, come negli anni precedenti, è quella che ha registrato il maggior numero di superamenti (33).

"La situazione dei dati di Pm10 in Puglia nel 2020 - dichiara Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia - conferma il trend positivo degli ultimi tre anni, in termini di rispetto dei limiti di legge nazionale. Da un punto di vista dei valori di riferimento dell'Oms, invece, si riscontra un trend pressoché stazionario nell'ultimo triennio, con un dato, relativo al 2020, di 40 stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria che hanno superato il valore di riferimento. Il miglioramento della qualità dell'aria, in media, nel 2020 è il frutto del combinato disposto di controlli più numerosi, innovazione tecnologica nelle attività produttive, ed una maggiore sensibilità per la tutela ambientale che ci auguriamo continui a crescere tra cittadini e operatori economici". (ANSA).