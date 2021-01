Taranta infiamma la Fòcara a Novoli,devozione e musica in tv

(ANSA) - BARI, 08 GEN - Con dimensioni molto più contenute dei soliti 25 metri di altezza, e senza la usuale grande affluenza pubblico, il calore della Fòcara di Novoli (Lecce), l'enorme falò che si accende ogni anno il 16 gennaio per Sant'Antonio Abate, si sentirà comunque, grazie alla musica. A porte chiuse a causa della pandemia, sarà trasmesso il 16 gennaio alle 21 su TeleNorba il concerto organizzato dalla Notte della Taranta che unirà la pizzica salentina alla musica popolare portoghese, il fado.

"Un antidoto contro le tentazioni del virus e una visione europea - spiegano gli organizzatori -: è questo ciò che La Notte della Taranta proporrà alla Fòcara di Novoli mettendo in evidenza il rapporto tra la devozione al Prometeo cristiano Sant'Antonio Abate e la tradizione popolare. Un percorso musicale di ricerca che partirà dalla presentazione della nuova versione di 'Sant'Antonio allu desertu', brano portato alla notorietà dalla cantante di fado portoghese Amalia Rodrigues".

Proposto per la prima volta da Maria Monti nel 1969, il canto fa riferimento alle continue tentazioni che il diavolo riserva all'asceta costretto a rifugiarsi nel deserto. "Nella cultura popolare - spiega il direttore artistico Daniele Durante - c'è sempre l'invocazione al Santo per essere protetti dalle tentazioni che oggi sono rappresentate dal virus. Siamo costretti a resistere alle tentazioni di fare festa, di stare insieme, di abbracciarci".

"Ringraziamo l'amministrazione comunale di Novoli che in un periodo difficile per la cultura ha scelto di esserci, di non interrompere il rito collettivo della Fòcara", dichiara il presidente della Fondazione Notte della Taranta, Massimo Manera.

Tra la musica proposta non mancherà 'Fuecu', brano scritto da Durante nel 2015 proprio per la Fòcara di Novoli. (ANSA).