Calcio: Bari-Ternana 1-3

(ANSA) - BARI, 15 NOV - Ternana corsara al San Nicola nello scontro al vertice contro il Bari: gli umbri consolidano il primato espugnando il campo pugliese con un netto 1-3 (firmato agli ex Partipilo e Furlan), al termine di un incontro dominato in lungo e largo. Il vantaggio della squadra di Lucarelli in classifica sui pugliesi sale a sette punti.

L'equilibrio iniziale è rotto al 21' dal gol di Partipilo su assist di Falletti, frutto della spiccata supremazia territoriale imposta da Mammarella e compagni. Gi umbri sfiorano il raddoppio con due legni colpiti da Vantaggiato e Mammarella (punizione), ma al 42' Ciofani pareggia i conti su traversone di D'Orazio. Ripresa subito in salita per il Bari: malinteso Perrotta-Frattali e Partipilo (al 2') sigla a porta vuota il gol dell'1-2. La reazione della squadra di casa? Una occasionissima sprecata da Antenucci quasi dal discetto del rigore. Al 22' Perrotta prende il secondo giallo per una entrata in ritardo e lascia i compagni in dieci: la Ternana cresce e si impone siglando il gol che ha chiuso i conti al 43' con Furlan. La sconfitta interna è una brucante battuta d'arresto per l'undici di Auteri (positivo nei giorni scorsi al covid), che mostra, in uno scontro diretto per la promozione, una imperfetta condizione atletica e una identità tattica ancora da definire. (ANSA).