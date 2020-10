Covid: Emiliano, servono misure più severe in tutta Italia

(ANSA) - BARI, 24 OTT - "Servono misure severe ovunque in Italia prima che i nostri ospedali siano sopraffatti. I numeri dei contagiati sono troppo alti e serve diminuirli rallentando la circolazione delle persone. Si deve uscire di casa solo per lavorare, istruirsi o per altre gravi necessità". Lo scrive su facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, chiedendo al governo un intervento più restrittivo per far fronte all'emergenza coronavirus. "La nostra vita sociale e familiare - prosegue - deve essere prudentissima. Si può accettare qualche rischio in più solo per garantire la sopravvivenza economica a tutti. Se si colpiscono attività economiche la regola deve essere che la sopravvivenza di quelle famiglie va garantita da tutti quelli che continuano a lavorare e a produrre reddito. Dobbiamo uscirne con unità, solidarietà e attenzione". (ANSA).