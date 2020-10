Wizz Air crea base a Bari e annuncia nuove rotte

(ANSA) - BARI, 22 OTT - Wizz Air ha annunciato oggi la sua 38/ma base a Bari dove sarà attiva con un Airbus A321 a dicembre prossimo. Wizz Air, oltre alle 16 rotte già operative, ha annunciato 3 nuove rotte da Bari a Bologna, Torino, Verona e da Milano Malpensa a Brindisi. Inoltre la frequenza sulla rotta Bari-Milano Malpensa sarà incrementata da 7 a 11 voli settimanali.

Per Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia, "oggi Wizz apre una base in Puglia, diventiamo ancora più partner e condividiamo insieme lo sviluppo di collegamenti che vedono Bari, prima, e Brindisi, più avanti, quali punti di riferimento di una crescita condivisa del network".

Per George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air, "l'annuncio di oggi sottolinea il nostro impegno nei confronti dell'Italia e la forza del modello di business di Wizz Air nel continuare ad espandere la nostra presenza in questo periodo difficile per il settore. La creazione della nostra terza base in Italia con un velivolo moderno all'avanguardia sottolinea l'importanza del mercato italiano per le nostre operazioni". (ANSA).