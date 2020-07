Apre il Cineporto di Taranto, Riondino direttore artistico

(ANSA) - TARANTO, 08 LUG - "Mi auguro che tutto questo lavoro renda felici i tarantini, innanzitutto perché se lo meritano dopo tanta sofferenza e poi perché la loro felicità, quella possibile, potrebbe avere un effetto straordinario su tutto il nostro paese e soprattutto sulla nostra regione". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano durante la presentazione del Cineporto di Taranto, inserito all'interno di un grande contenitore denominato dall'Associazione AFO6 "Spazioporto", che sarà il cuore logistico delle attività della Fondazione AFC. Il cineporto, con la direzione artistica dell'attore tarantino Michele Riondino, sarà anche un contenitore di eventi culturali per tutto l'anno, con attività legate al mondo cinematografico, teatrale e musicale e sarà realizzato in parte con il patrocinio e il supporto economico di Apulia Film Commission.

La struttura è collocata in via Niceforo Foca (Zona Porta Napoli, nei pressi del porto e della stazione di Taranto) tra la città vecchia e il quartiere Tamburi, un luogo simbolo vicino al porto di Taranto, da valorizzare per lo sviluppo futuro della città. (ANSA).