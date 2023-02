Welfare: dal 7 marzo nuova sede patronati e caf a Pragelato

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - "I servizi patronati e caf avranno una nuova sede a Pragelato a partire dal martedì 7 marzo.

L'iniziativa, che coinvolge Pragelato e tutti i comuni dell'Alta val Chisone - Roure, Fenestrelle, Usseaux e Sestriere -, è il frutto di un accordo raggiunto tra il Comune di Pragelato con la presidenza regionale dell'Unsic Lo sportello di Pragelato ha l'obiettivo di facilitare la vicinanza dei servizi offerti ai cittadini: domande di pensione, reversibilità, ricostituzione, invalidità e handicap, domande di disoccupazione e richiesta verifica posizione assicurativa, servizi di dichiarazione dei redditi e Caf in generale.

"Un notevole passo avanti è stato fatto tra il patronato e il Caf Unsic nell'alta valle Chisone - commenta Giovanni Firera, presidente dell'Unsic Regionale - Dal 7 marzo i cittadini residenti in questo territorio avranno la possibilità di rivolgersi direttamente alla persona incaricata presso la sala del Consiglio Comunale di Pragelato". Il servizio sarà aperto una volta alla settimana ogni martedì dalle 9 alle 12.30.

"Si i tratta di una iniziativa che risponde ad una domanda 'sociale' che parte dai cittadini residenti nei comuni montani. - sottolinea Giorgio Merlo, sindaco di Pragelato e consigliere nazionale Anci - Del resto, per evitare lo spopolamento dei territori montani è indispensabile garantire e rafforzare la politica dei servizi: da quelli scolastici ai trasporti, da quelli postali e bancari a tutto il sistema delle telecomunicazioni e della connessione alla rete. E il servizio sociale che parte da Pragelato ad inizio marzo risponde a questo preciso obiettivo". (ANSA).