Comuni: Pragelato,si governa solo con sinergia istituzionale

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - Non c'è governo adeguato del territorio senza "una vera sinergia istituzionale tra i vari soggetti preposti a questo compito". Lo affermano Giorgio Merlo, sindaco di Pragelato, il vice sindaco Mauro Marino e l'assessora Paola Borra, portando proprio il caso del Comune in Val Chisone.

"Per limitarsi a due soli esempi concreti e recenti, - spiegano - le scelte stesse del Comune rischiano di essere messe seriamente in discussione se continua a mancare questo presupposto fondamentale. Ci riferiamo al recupero delle borgate di Laval e Joussaud - completamente distrutte e abbandonate da moltissimi anni - e alla possibilità di realizzare un regolare innevamento attingendo acqua dal vicino torrente. Semprechè non si voglia mandare al macero un pezzo importante dell'economia locale. Due soli esempi, tra i molti che si potrebbero fare, a conferma - prosegue la nota di Merlo, Marino e Borra - che le scelte politiche di un'Amministrazione Comunale - nel rispetto, come ovvio e scontato, delle leggi e dei regolamenti esistenti - non possono essere perseguite sino in fondo quando intervengono decisioni ostative, seppur legittime, di altri enti pubblici presenti nel territorio.

Ora, è ovvio che ognuno si deve assumersi le proprie responsabilità politiche, amministrative e regolamentari (...) Ma se ogni scelta deve essere valutata decisa in ultima istanza in sede giudiziaria è di tutta evidenza che i singoli progetti rischiano di restare al palo e lo stesso territorio, di conseguenza, ne patisce le conseguenze maggiori". (ANSA).