Pragelato conferma impegni per il rilancio del territorio

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - Pragelato confermi gli impegni per il rilancio produttivo, turistico e sportivo del territorio. E' quanto emerso nel corso del confronto tra i cittadini della località dell'Alta Val Chisone e l'amministrazione comunale, che in una nota definisce l'incontro "ricco di proposte, suggerimenti costruttivi e progetti per il futuro".

Dopo la relazione introduttiva del sindaco Giorgio Merlo, sono intervenuti il vicesindaco Mauro Maurino e l'assessore Paola Borra, che hanno illustrato gli interventi di questi anni.

Confermati gli investimenti sulla manutenzione ordinaria e straordinaria, a cominciare dal rifacimento di molti ponti e passerelle logorati e usurati dal tempo, malgrado le ristrettezze oggettive del bilancio comunale. Si continua inoltre a investire nelle borgate "che sono e rappresentano l'anima culturale e storica di Pragelato", sottolinea l'amministrazione, attraverso interventi sulla viabilità, sulla sicurezza e sugli abitati. In vista delle Universiadi del 2025, previsti interventi nell'area adiacente i siti olimpici.

L'obiettivo non è quello di costruire cattedrali nel deserto, ma di puntare su opere sostenibili. In questo senso è in dirittura di arrivo il progetto per destinare le 'casermette' a uso ricettivo e alberghiero.

Particolare attenzione è stata infine dedicata al progetto di recupero e riqualificazione delle borgate di Laval e Joussaud, che prevede un investimento massiccio di privati senza consumare suolo e alterare il paesaggio e che garantisce occupazione e attrattività turistica. (ANSA).