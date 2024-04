La vita che ti diedi, il teatro per affrontare la vita

Nella stagione del Teatro Stabile La vita che ti diedi di Stephane Braunschweig - in scena fino a domenica 28 aprile al Teatro Carignano di Torino dove ha debuttato il 9 - è uno dei pezzi forti, uno straordinario viaggio nel teatro di Pirandello e nelle nudità dell'essere umano esposto alle intemperie del dolore.

Daria Deflorian interpreta in modo magistrale - gli applausi convinti del pubblico lo sottolineano - la madre protagonista della tragedia, il ruolo che Pirandello aveva pensato e scritto per Eleonora Duse che non la interpretò mai. Un personaggio complesso, una donna che reagisce alla morte del figlio - il dolore più grande che un genitore possa provare - nell'unico modo che le consenta di sopravvivere, fingere che sia ancora vivo. Il rifiuto del lutto, legato all'idea che la morte del corpo in fondo non sia nulla rispetto alla morte lenta che costituisce la vita stessa nelle sue metamorfosi. Lei quel figlio lo ha già perso quando è andato via da casa diventando un estraneo difficile da riconoscere. Donn'Anna Luna non nega i fatti, ma decide consapevolmente di continuare la sua vita come se il figlio non fosse morto. Sembra folle, ma la sua è una follia voluta. Pirandello anche in questa tragedia, come lui stesso la definì, riesce a fare vacillare le nostre certezze: malgrado sappia che la realtà finirà per mettere fine all'illusione, ci fa capire quanto noi tutti abbiamo bisogno di illusioni coscienti, e non delle menzogne che ci raccontiamo, per restare in piedi. Il discorso sulla follia in Pirandello - come ha spiegato il regista - si lega a quello sul teatro e sul suo rapporto con la finzione: a teatro scegliamo volontariamente di estraniarci dal mondo per raccontarne scampoli che diventano più reali della realtà.

In scena con Daria Deflorian ci sono Federica Fracassi, Cecilia Bertozzi, Fulvio Pepe, Enrica Origo, Caterina Tieghi, Fabrizio Costella.

Dopo Torino, La vita che ti diedi andrà in scena a Pesaro dal 2 al 5 maggio e a Bologna dal 9 al 12 maggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA