Rogo in via Vanchiglia a Torino, riaperta in parte la viabilità

Inizia pian piano a tornare la normalità in via Vanchglia, a Torino, dopo l'incendio che giovedì scorso ha danneggiato gravemente un palazzo d'epoca, costringendo tutti i residenti a lasciare temporaneamente le loro case. L'immobile resta ancora inagibile ma ieri sera, dopo una ricognizione dei tecnici e dei vigili del fuoco, sono state riaperte una corsia su via Vanchiglia e una su via degli Artisti. Da oggi, quindi, le attività commerciali delle due vie, sul lato opposto al fabbricato incendiato, possono riaprire.

Date le condizioni dello stabile, restano invece ancora vietato il traffico pesante e soni deviati bus e tram, fino al completamento delle verifiche e dei lavori sull'edificio.

Sulla vicenda è stato interpellato, nella diretta radio settimanale, il sindaco Stefano Lo Russo, che il giorno dell'incendio si era recato sul posto. "C'è un tema di verifica statica dell'immobile - ricorda - sul quale stanno lavorando i vigili del fuoco. Occorre dunque attendere tutti gli accertamenti tecnici che sono in corso. Stiamo monitorando la situazione e auspichiamo che le cose si risolvano il prima possibile, ma non mi sbilancio a fare previsioni sulla completa riapertura della via. Cercheremo di accelerare - conclude Lo Russo - ma i tempi tecnici ci vogliono".



