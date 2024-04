'Ponti' del 25 aprile e 1 maggio, alberghi pieni a Torino

Tantissimi turisti arriveranno a Torino in occasione del "doppio ponte" del 25 aprile e Primo maggio: secondo le rilevazioni di Assohotel Confesercenti, già oggi negli alberghi cittadini si registra un'occupazione vicinissima al soldout, ma molte strutture hanno le stanze esaurite da tempo e non possono più accettare prenotazioni. "Il dato -dice Dimitri Ciaschini, presidente di Assohotel Confesercenti - è omogeneo: ci sono permanenze più brevi che riguardano i giorni fra il 25 e il 28 aprile e altre che si prolungano fino al primo maggio, ma comunque durante tutto il periodo i nostri alberghi sono pieni. Si tratta di un turismo essenzialmente famigliare, ma non c'è solo il turismo: anche Planet Week e G7 fanno la loro parte. Per i visitatori, oltre alle mete consuete come il Museo Egizio e il Museo del Cinema, ci sono la mostra di Leonardo e quella del Guercino, visitabili anche il 25 aprile e il primo maggio".

"Di sicuro - aggiunge Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti - il meteo non aiuta, ma non credo che fermerà i turisti: ancora una volta Torino si dimostra meta sempre più attrattiva. Non sempre il calendario offre una coincidenza così favorevole di date e i visitatori hanno voluto cogliere l'occasione. Non disperdiamo il buon lavoro svolto sinora per qualificare la nostra città dal punto di vista turistico: impegniamoci tutti per migliorare ancora i collegamenti e la comunicazione".



