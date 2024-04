Mottarone: legale Leitner, 'non chiederemo patteggiamento'

"Ho letto indiscrezioni secondo cui i vertici di Leitner, di cui io rappresento il massimo vertice, avrebbero intenzione di patteggiare: sono indiscrezioni del tutto non fondate, anzi è esattamente il contrario.

Certamente non intendiamo definire con il patteggiamento la nostra posizione". Lo ha detto l'avvocato Federico Cecconi, difensore di Anton Seeber, presidente della società altoatesina, al termine della quarta udienza preliminare del processo Mottarone a Verbania.

"Leitner ha sempre ritenuto di avere argomenti molto importanti e solidi per pervenire a una definizione di totale estraneità ai fatti contestati. I vertici di Leitner vogliono al più presto chiarire la loro estraneità ai fatti, poi la declinazione di natura processuale la valuteremo" ha aggiunto Cecconi.



