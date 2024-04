Guala Closures acquisisce la greca Astir Vitogiannis

Il Gruppo Guala Closures - leader mondiale nella produzione di chiusure per bevande, olio e condimenti, fondato ad Alessandria - ha acquisito la società greca Astir Vitogiannis Bros S.A, che ogni anno produce nello stabilimento ellenico e in Sudafrica più di 12 miliardi di chiusure a corona per bevande e nel 2023 ha generato un fatturato di 75 milioni di euro, con un ebitda di 19 milioni.

Grazie all'ingresso di Astir nel Gruppo, Guala Closures - come si spiega in un comunicato stampa - "sarà in grado di fornire tutte le chiusure disponibili per le bottiglie di vetro su scala globale, rafforzando la propria posizione di mercato nell'acqua minerale e nelle bevande non alcoliche, oltre a espandersi anche in quello della birra.

Il valore dell'acquisizione è pari a circa 136 milioni di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA