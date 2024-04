Freddo, a Torino si possono riaccendere i termosifoni

Il freddo di queste ore fa riaccendere i termosifoni a Torino. Una nota di Palazzo Civico ricorda, infatti, che in base alla normativa vigente è possibile l'accensione in deroga degli impianti di riscaldamento fino a un massimo di 7 ore al giorno, tra le 5 e le 23. "L'accensione è naturalmente discrezionale - precisa la nota - con l'obbligo di non superare i 19 gradi per gli edifici privati e i 18 per gli edifici industriali e assimiliabili".

La Città ha disposto inoltre, a partire da domani, la riaccensione degli impianti di riscaldamento per tutti gli istituti scolastici di proprietà comunale sul territorio cittadino.



