Demografia e sostenibilità, i vincitori del 3° Premio Atlante

Simone Angioni, Stefano Bertacchi, Ruggero Rollini, il Civ Ets e Magma Aps sono i vincitori della terza edizione del Premio Atlante della Fondazione Circolo dei lettori, dedicato alle opere letterarie e giornalistiche e ai progetti pilota che indagano i temi della demografia sostenibile e della sostenibilità ambientale da prospettive nuove.

Con 'Quello che sai sulla plastica è sbagliato', pubblicato da Gribaudo, Angioni, Bertacchi e Rollini vincono la sezione Narrazioni del Premio Atlante. I tre giovani divulgatori firmano un libro disamina su un materiale onnipresente nelle nostre vite: la plastica. Il risultato è un saggio agile e stimolante su un tema controverso e complesso, trattato con rigore scientifico senza mai perdere la semplicità. Il testo, comprensibile su più livelli, risponde a domande, curiosità e aneddoti, e si pone l'obiettivo di sfatare miti con leggerezza e disciplina.

Il progetto Cli.Mi - Giovani e Migrazioni Climatiche presentato dal Civ Ets e il progetto Lapilli e Lapilli+ presentato da Magma Aps si aggiudicano a pari merito la vittoria nella sezione Idee del Premio Atlante. Il progetto presentato dal Civ Ets è un'opportunità rivolta alle giovani generazioni, un'educazione alla cittadinanza globale che riflette sul presente ma guarda al futuro con profondo rispetto per le persone e il territorio. L'idea di partenza è che perché i giovani siano i veri protagonisti del cambiamento e della lotta per il clima è necessario alimentarne la consapevolezza e svilupparne le competenze, atteggiamento che rende il progetto capace di durare nel tempo. Il progetto presentato invece da Magma Aps è il risultato di un lavoro di ricerca rigoroso e costante operato da una squadra giovane e motivata, che si è radunata per un obiettivo comune: giornalisti con esperienze internazionali raccontano ogni mese un Mediterraneo in trasformazione, riflettono su crisi climatica e ambientale con un linguaggio diretto e divulgativo.

Il Premio Atlante assegna inoltre una menzione speciale per le scuole; ad aggiudicarsela è la scuola secondaria di primo grado Cottolengo di Torino con Rendiamo il mondo più sostenibile.



