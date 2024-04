Corpo e femminilità nella società che cambia con Becca Hoback

Un duo di danze soliste che esplorano la relazione tra il corpo, la femminilità e la società che cambia rapidamente. È quanto porterà in scena Becca Hoback, artista del movimento, performer e coreografa freelance con sede a Nashville, Tennessee (Usa), con lo spettacolo Enactor, in scena sabato 27 aprile alle 21 e domenica 28 aprile alle 16 al teatro Café Müller di Torino, in via Sacchi 18/D, nell'ambito della stagione teatrale organizzata dal Centro nazionale di produzione blucinQue Nice.

Lo spettacolo nella sua forma attuale è frutto della residenza artistica resa possibile grazie al sostegno di Casa del Circo contemporaneo della Fondazione Cirko Vertigo nell'ambito del progetto triennale interregionale Artisti nei territori 2022-2024 e quindi arriva al termine di un periodo di residenza artistica di Becca presso il teatro Café Müller.

Lo spettacolo Enactor che Becca porta in Italia, e che complessivamente ha una durata di 40 minuti, comprende due atti: Is this good?, della coreografa internazionale Ana Maria Lucaciu, e una rimessa in scena di A Girl, la versione solista della popolarissima Girls di Roy Assaf. Lavori capaci di dare uno sguardo al contempo verso l'esterno e verso l'interno, profondamente personali e accessibili insieme, con un' inedita inclinazione verso il linguaggio del clown che si accosta alla danza, preponderante.



