Messer Tulipano, ridotto il biglietto da sabato 20 aprile

"Quest'anno il cambiamento climatico è arrivato anche a Pralormo. E' la prima volta in 24 anni che abbiamo una fioritura così breve. Ma Messer Tulipano continua - dice Consolata Pralormo - al pubblico che visiterà il parco e le sue molte attrattive daremo in omaggio alcuni bulbi di tulipano". Inoltre, a partire da sabato 20 aprile, il biglietto di ingresso al parco sarà ridotto per tutti a 8 euro anziché 10 euro. Tra gli eventi collaterali, domenica 21 aprile c'è l'Orchestra Collettivo Legni dalle 14 e alle 16 un concerto di strumenti a fiato. Giovedì 25 aprile alle 15.30 concerto della Corale Sanstefanese.

Iniziato domenica 30 marzo, a Pralormo si possono ancora ammirare fioriture come le peonie, il glicine, il rosmarino blu, bordure di spirea bianca, una collezione di orchidee rare nell'antica serra francese, tra le quali l'orchidea Vanda Tigrata, ma anche felci e calle. Inoltre iniziano a fiorire anche amaryllis ed il profumatissimo gelsomino. La passeggiata conduce nel padiglione 'Orangerie' che ospita la mostra "La Carta è…". Sono esposti preziosi manoscritti antichi dall'Archivio del Castello e una interessante collezione di penne. Da ammirare abiti di carta molto originali, tra cui uno realizzato con le pagine pieghettate del giornale 'Il Sole 24 Ore' e uno, un tutù da ballerina, realizzato con le bustine di tisane di malva della Pompadour, tavoli, vasi, lampade, carrozze di cartone e tanto altro. Per i bambini: laboratori sulla carta, percorsi nel parco (il viale degli uccellini, il viale delle fate-farfalle).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA