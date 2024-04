I vigili del fuoco di Verbania hanno tratto in salvo un cane non vedente accidentalmente caduto in un dirupo lungo la strada tra Luzzogno e Chesio, in val Strona, nel Verbano-Cusio-Ossola.

L'intervento, iniziato nella notte, si è concluso alle prime luci dell'alba: raggiunto e imbracato, l'animale è stato riconsegnato in condizioni apparentemente buone al proprietario.





