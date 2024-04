Un'opera futurista al Motovelodromo per celebrare il Giro

Geometrie astratte che rendono omaggio alla pittura futurista con grafiche nei toni del grigio e del rosa, colore simbolo della più importante gara ciclistica italiana. È l'installazione artistica realizzata dal collettivo Truly Design per celebrare la tappa torinese del Giro d'Italia del 4 maggio e che è stata inaugurata questa sera al Motovelodromo Fausto Coppi, uno dei luoghi simbolo del ciclismo piemontese. L'opera è composta da 7 illustrazioni su pannelli lungo la recinzione dell'impianto, 4 dei quali rappresentano un viaggio visivo nei luoghi torinesi attraversati dalla tappa del Giro, mentre 3 sono dedicati al motovelodromo e alle epiche gare ciclistiche che lo hanno animato nel passato, con campioni come Bartali e Coppi, celebrato nell'ultimo pannello.

All'inaugurazione gli assessori all'Ambiente e allo Sport e Grandi eventi, Chiara Foglietta e Domenico Carretta, hanno sottolineato "l'importanza di questo momento di festa, che celebra il mondo dello sport, della sostenibilità e dell'arte con un'opera che è un tributo alla storia e alla passione per il ciclismo, che sarà di ispirazione per le nuove generazioni di sportivi e per tutti gli appassionati".



