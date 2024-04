Torna il concorso nazionale cinematografico Lavori in Corto 2024: il tema è l'accoglienza.

Diretta da Vittorio Canavese, la manifestazione è organizzata dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema - Amnc e avrà, come di consueto, alcune tappe di avvicinamento prima della restituzione finale. L'immagine guida del 2024 sarà un'opera dell'illustratore Andrea Serio.

Sabato 13 aprile, alle 20.30, il cinema Massimo ospiterà la proiezione del film Il cielo è mio di Ayoub Naseri, un documentario che racconta proprio il tema dell'accoglienza (versione originale sottotitolata in italiano). Con questo evento in sala, l'Amnc lancerà il bando del concorso 2024.

Insieme al regista interverranno Franca Mangiameli del direttivo nazionale di Emergency, Vittorio Canavese e Valentina Noya, vicepresidente di Amnc. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti in sala.

"Nel solco tracciato dalle edizioni precedenti, tutte dedicate a temi sociali ed etici - spiega Canavese - quest'anno vogliamo evidenziare come l'accoglienza possa costituire una forma di condivisione e crescita. Se pensiamo all'accoglienza dei migranti, questa è un percorso per chi viene accolto realizzando un progetto di cambiamento di vita e per chi accoglie realizzando un cambiamento del proprio tempo e delle proprie relazioni. Siamo curiosi di scoprire come giovani registe e registi, a maggior ragione se di seconda generazione, si confrontino con situazioni tanto delicate quanto ricche di opportunità, ne siano solo testimoni o protagonisti in prima persona, le vivano da fuori o da dentro".

La decima edizione del concorso è dedicata a Marina Panarese, scomparsa due anni fa, attivista per i diritti dei migranti e operatrice sociale Il bando sarà aperto dal 13 aprile e per partecipare ci sarà tempo fino al 14 luglio. Sono ammessi corti di finzione, animazione o documentari della durata massima di 30 minuti.



