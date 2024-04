Avanti i lavori per il nuovo Egizio, già spesi 1,8 milioni

Vanno avanti i lavori per il nuovo Museo Egizio, iniziati lo scorso ottobre. I nuovi interventi fanno parte del grande progetto di restituzione alla città in vista del Bicentenario. "Abbiamo già speso 1,8 milioni di euro sui 23 complessivi. È arrivato il 2 aprile il direttore dei lavori per la copertura del cortile, procediamo a buon ritmo", sottolinea il direttore Christian Greco.

L'8 aprile chiuderà la Galleria dei Re e, dal 23 aprile fino alla riapertura in autunno, è previsto un allestimento temporaneo nell'atrio e sotto le arcate, in collaborazione con l'Accademia delle Scienze, che ricorderà l'arrivo delle statue 200 anni fa al Museo.

Il 9 agosto aprirà la nuova sala della regina Nefertari e si potrà finalmente ammirare il corredo, il 27 settembre la nuova galleria 'Materia, la forma del tempo', dove saranno esposti gli 8.000 vasi dell'Egizio, tutte le tipologie di legno e i pigmenti. L'evento più importante, al quale è atteso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è in programma a fine novembre quando sarà conclusa la piazza coperta e riaprirà il tempio di Ellesija che sarà accessibile al pubblico gratuitamente.



