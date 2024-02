Regionali: Lega, nell'Alessandrino ricandida Poggio e Protopapa

Sono gli assessori regionali uscenti Vittoria Poggio e Marco Protopapa, il presidente della Provincia e sindaco di Borghetto Borbera, Enrico Bussalino, e l'assessora comunale a Valenza Rossella Gatti (Politiche sociali, Welfare animale, Associazionismo, Volontariato, Famiglia, Casa, Pari opportunità) i 4 candidati dell'Alessandrino per la Lega alle elezioni regionali dell'8 e 9 giugno. A presentare le cqndidature, questa mattina, Riccaedo Molinari, capogruppo alla Camera e segretario piemontese della Lega.

"Gli obiettivi della Lega - ha detto Molinari - sono quelli di portare avanti il buon governo della Regione, avviato dalla Giunta Cirio, che abbia attenzione per tutti i territori, che non differenzi tra piemontesi di serie A e B. Questo, grazie alla Lega, penso sia fatto e l'impegno sulla provincia di Alessandria è stato evidente. Per esempio, con la riapertura dell'ospedale di Tortona, così come con il progetto del nuovo ospedale di Alessandria. Gli assessori Poggio e Protopapa hanno deciso di ricandidarsi e saranno in lista. Ringrazio - ha aggiunto Molinari - Daniele Poggio che, invece, ha deciso di fermarsi nonostante il lavoro fatto in Consiglio regionale".





