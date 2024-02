Treno del Ricordo a Torino poi altre 9 tappe in Italia

E' arrivato oggi a Torino il Treno del Ricordo, convoglio storico partito sabato scorso dalla stazione di Trieste per ricordare le condizioni di viaggio degli esuli giuliani e dalmati. Un viaggio, come lo ha definito il ministro Paolo Zangrillo nel suo saluto, "che diventa il simbolo dei sacrifici compiuti da chi ha visto con i propri occhi quell'inaccettabile massacro e ha dovuto fare i conti con il dolore e la sofferenza causati in nome di una ideologia: donne e uomini a cui è stata strappata con violenza la vita, ma non l'identità, il sentirsi parte di una comunità, quella italiana".

Sul treno, che proseguirà il viaggio con altre nove tappe fino a Taranto, è allestita una mostra che è stata visitata da Zangrillo con l'assessore Maurizio Marrone della giunta regionale piemontese.

"La Regione Piemonte - ha sottolineato Marrone - è stata la prima in Italia a issare le bandiere di Fiume, dell'Istria e della Dalmazia dai pennoni istituzionali del grattacielo regionale il 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo.

Gli esuli erano persone di diverse fedi politiche e di diverse storie personali, però accomunate dall'essere italiane. Anzi, sono stati italiani due volte: la prima per nascita e la seconda per scelta".



