Comunali a Verbania, si va verso l'accordo tra Lega e FdI

A Verbania, in vista delle elezioni comunali di giugno, si va verso un accordo tra la Lega e Fratelli d'Italia: il segretario provinciale Vco del Carroccio, Enrico Montani, ha annunciato che il partito è "orientato sul nome di Giandomenico Albertella", il candidato del gruppo civico Verbania Futura che da settimane ha incassato il sostegno di Fratelli d'Italia. "Non pensiamo di essere il partito di maggioranza relativa" nel centrodestra e per questo "rispettiamo la decisione di FdI" ha aggiunto. "Il nostro è un richiamo all'unità" ha precisato il segretario cittadino Luigi Airoldi.

La Lega ha presentato agli altri partiti di centrodestra un documento nel quale sono sintetizzati i "pilastri" attorno al quale intende costruire il programma elettorale, a cominciare dalle politiche sociali. "E' un documento aperto, un punto di partenza per trovare un accordo" ha spiegato Montani, aggiungendo che il sostegno ad Albertella è al momento subordinato alla "sottoscrizione da parte sua e del segretario provinciale di FdI Vco Titoli" del documento stesso. Forza Italia ha invece annunciato che correrà autonomamente con Mirella Cristina, ma Montani non chiude la porta: "Stiamo dialogando, non le ho chiesto un passo indietro ma uno avanti.

Se son rose fioriranno e sono convinto che ci riusciremo".





