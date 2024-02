Bandiera arancione del Touring club a 39 comuni in Piemonte

In Piemonte sono trentanove le Bandiere arancioni per i comuni eccellenti assegnate oggi dal Touring club italiano. Cinque sono in provincia di Torino - Agliè, Avigliana, Susa, Usseaux e Usseglio; tre in provincia di Vercelli - Alagna Valsesia, Fobello e Varallo; due in provincia di Novara - Arona e Orta San Giulio; tredici in provincia di Cuneo - Barolo, Bene Vagienna, Bergolo, Cherasco, Chiusa di Pesio, Entracque, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Limone Piemonte, Monforte d'Alba, Neive e Revello; uno in provincia di Biella - Candelo; quattro in provincia di Asti - Canelli, Castagnole delle Lanze, Cocconato, Moncalvo; sette nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola - Cannero Riviera, Cannobio, Macugnaga, Malesco, Mergozzo, Santa Maria Maggiore e Vogogna; quattro nell'alessandrino - Gavi, Ozzano Monferrato, Rosignano Monferrato e TrisobbioI Comuni sono Barolo, Candelo, Cannero Riviera, Cannobio, Castagnole delle Lanze, Chiusa di Pesio.

La Bandiera arancione viene assegnata attraverso un processo di certificazione ai comuni dell'entroterra che sanno esprimere grandi eccellenze in termini ambientali, culturali, enogastronomici, di accoglienza e di innovazione sociale e che trovano nel turismo una concreta opportunità di rilancio, nonostante le difficoltà dovute alla situazione di marginalità.





