Città metropolitana di Torino, 22 milioni per la forestazione

La Città metropolitana di Torino ha avuto conferma dell'erogazione dei 22 milioni e 220.000 euro che erano stati richiesti al ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica per la realizzazione di cinque progetti di forestazione urbana ed extraurbana presentati a fine settembre.

Consentiranno di intervenire su cinque ambiti metropolitani per mettere a dimora 650.000 piante nei prossimi due anni.

Prosegue così una vasta azione di riqualificazione ambientale, che si è concretizzata nelle oltre 100.000 piante messe a dimora grazie agli otto progetti finanziati dal decreto clima nelle annualità 2020 e 2021 e nelle 200.000 in corso di piantagione con l'annualità 2022 della specifica missione del Pnrr. Senza dimenticare le ulteriori 50.000 piantine, di cui la Città metropolitana ha coordinato la messa a dimora grazie al protocollo di intesa sul verde urbano stipulato nel 2019 con ministero per l'Ambiente, Regione Piemonte e Città di Torino e attraverso progetti di associazioni private come Azzero Co2, Rete Clima ed Arbolia Snam.

"Nel 2026 - annuncia il vicesindaco metropolitano, Jacopo Suppo - si arriverà alla quota di 1 milione di piante e a circa 850 ettari di territori rinaturalizzati: un risultato considerevole, che il nostro ente ha raggiunto grazie alla consolidata esperienza e organizzazione tecnica e amministrativa in materia di gestione di grandi progetti, ma anche grazie alla sinergia con il Disafa dell'Università di Torino, le Direzioni foreste, biodiversità, aree protette e demanio idrico della Regione Piemonte, l'Istituto per le Pianteda Legno e l'Ambiente, la Smat e una trentina di Comuni sensibili alle tematiche del contrasto ai cambiamenti climatici e all'inquinamento dell'aria".



