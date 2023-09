Intergea, 4 ore di volontariato retribuito al mese

Il gruppo Intergea, che opera nella distribuzione auto, darà ai lavoratori il diritto a fare 4 ore al mese di volontariato durante l'orario di lavoro retribuito dall'azienda. Lo ha annunciato il presidente Alberto Di Tanno, nel corso dell'assemblea generale che si è svolta al Lingotto Fiere di Torino. "Chi fa volontariato è più felice. Il valore umano è al centro della nostra visione, perché un'azienda è fatta dalle persone che ci lavorano e se loro stanno bene, anche il clima e la produttività migliorano" ha sottolineato Di Tanno.

Con l'evento "Over The Dream" il Gruppo, fondato nel 2003 a Borgaro Torinese e guidato da Alberto Di Tanno, ha festeggiato i vent'anni di attività con i suoi 870 collaboratori. "In vent'anni siamo cresciuti a pieno ritmo - ha aggiunto il presidente - abbiamo superato il miliardo di euro di ricavi e siamo primi in Italia per auto vendute, risultati ottenuti grazie al lavoro, alla costanza e alle capacità di tutti, manager e staff. A loro va il mio ringraziamento e il mio incoraggiamento per andare verso nuovi sfidanti traguardi".

L'azienda ha ricordato nel corso della convention le principali iniziative messe in campo negli ultimi anni: il premio straordinario di mille euro nel 2022 a tutto lo staff, dipendenti e collaboratori, come aiuto per fronteggiare l'inflazione e i rincari energetici; un prestito di 10mila euro senza interessi per far fronte all'impatto economico dell'emergenza Covid a fine 2020, alle quali si aggiunge oggi la possibilità per il personale del druppo di fare 4 ore al mese di volontariato retribuito dall'azienda.



