Arrestati per tentata estorsione dalla Polfer di Torino

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Due 23enne, di origini straniere sono stati arrestati dagli agenti della polizia ferroviaria di Torino Porta Susa, per tentata estorsione ai danni di un 23enne.

Il ragazzo, giunto nella stazione di Torino Porta Susa, si era reso conto di aver smarrito il proprio cellulare e si era recato agli uffici di polizia, per sporgere denuncia. Ha provato a contattare la propria utenza telefonica e, dopo alcuni tentativi, qualcuno dall'altra parte della cornetta gli ha chiesto in cambio del cellulare la somma di 50 euro, fissando un appuntamento presso un centro commerciale della città.

Il giovane, insieme ai poliziotti in borghese, sì è recato all'appuntamento rimanendo sempre in contatto telefonico.

Giunti al centro commerciale ad aspettarlo c'erano i due, un uomo moldavo e una complice italiana, che, con in mano il cellulare smarrito, hanno richiesto la somma pattuita. Fermati dagli agenti in borghese, sono stati arrestati. Il moldavo è stato sottoposto a processo per direttissima e condannato a 8 mesi di reclusione e una multa di 180 euro, mentre la donna è in attesa di giudizio. (ANSA).