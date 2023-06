Minatori del suono, tre giorni di musica e talk sul lago d'Orta

(ANSA) - VERBANIA, 07 GIU - Dal 16 al 18 giugno a Madonna del Sasso, località del Verbano-Cusio-Ossola affacciata sul lago d'Orta, arriva "Minatori del suono! - MDS Fest", un festival diffuso organizzato dal Circolo Arci dei lavoratori di Boleto in collaborazione con il Comune di Madonna del Sasso, la Fondazione Comunitaria del Vco e Arci Verbania.

L'evento, alla prima edizione, si articola in tre giorni di musica dal vivo (con generi che spaziano dal nu-jazz alla techno, passando per il rock, l'afrobeat e il rhythm and blues) laboratori, incontri, escursioni e campeggio. Il riferimento ai minatori, nel nome, è un richiamo al passato di Madonna del Sasso e al lavoro degli scalpellini, mestiere che tra Ottocento e Novecento ha caratterizzato questa zona del Cusio occidentale e al quale è dedicato anche un museo.

Oltre alla musica, nei tre giorni sono in programma momenti di approfondimento e discussione su temi come la violenza di genere, l'ambiente, il clima e l'energia, le malattie sessualmente trasmissibili, la riduzione del danno da sostanze, l'identità di genere e l'inclusività, la disabilità e l'accessibilità.

"Vogliamo essere minatori di ingombranti questioni, portavoce delle nuove sfide della nostra società, e vogliamo farlo con l'impatto roboante della musica dal vivo" spiegano Ilaria Macchi, Simone Tonioni ed Edgardo Antonioli, direttori del festival. (ANSA).