Maltempo: grandine, vento e allagamenti nell'Alessandrino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 04 GIU - Forti temporali, con grandine e vento, in provincia di Alessandria. Tra le zone particolarmente colpite il quartiere Cristo del capoluogo.

Chicchi di grandine su balconi e strade, invase anche dall'acqua. Disagi per il traffico automobilistico ed è stato chiuso il sottopasso di collegamento con il rione Pista. "Ci sono vari allagamenti in città. Tutte le strutture sono al lavoro. Prestate molta attenzione", la raccomandazione via social del sindaco di Alessandria Giorgio Abonante.

Moltissime le chiamate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, soprattutto per stillicidi in abitazioni e garage da tetti e strade. In via Gramsci, nella zona del tribunale, dei giardini pubblici e della stazione ferroviaria, ha ceduto parte del muro esterno di un condominio, già segnalata come pericolante nei giorni scorsi.

Precipitazioni in A21 Torino-Piacenza tra le uscite di Alessandria Est e Ovest; sul tratto provinciale della A26 Genova-Gravellona; lungo la A7 Milano-Genova. Pioggia intensa registrata anche nell'Acquese. (ANSA).