'Letti di notte', a Carmagnola 5 serate del festival-pop

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Dal 6 al 10 giugno Carmagnola (Torino) ospita il Festival letterario-pop 'Letti di Notte', alla sua nona edizione consecutiva, all'interno del parco di Cascina Vigna, in via San Francesco di Sales 188. Organizzato dal Gruppo di Lettura Carmagnola e dal Comune nell'ambito delle iniziative per il 'Mese della Cultura', ha l'obiettivo "di diffondere il piacere della lettura, mescolando le Arti: gli autori ospiti presentano le loro opere e dialogano con i giornalisti che li intervistano e con il pubblico.

Il calendario degli appuntamenti: martedì 6 giugno, Serena Dandini, mercoledì 7 giugno: Francesco Sole, giovedì 8 Iginio Massari, venerdì 9 giugno: Enzo Bianchi, sabato 10 giugno: Sara Simeoni.

Tutti gli incontri hanno inizio alle ore 21, a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili (non è prevista la prenotazione); sono trasmessi anche in diretta streaming online, sulla pagina Facebook ufficiale "Letti di Notte Carmagnola" e sulle pagine social dei partner.

Ogni sera si esibiscono gli artisti di Essenza Danza, con momenti di ballo ispirati ai vari libri e agli scrittori presenti sul palco, e - novità 2023- si prosegue con il "Dopo Festival", momento conviviale eno-gastronomico per continuare a discutere dei temi della serata. In caso di maltempo la manifestazione si svolge al coperto, allo stesso indirizzo.

Tra gli eventi collaterali, mercoledì 7 è in programma la premiazione degli studenti delle scuole carmagnolesi finalisti del contest letterario "Adesso scrivo io", con presentazione del nuovo libro contenente i migliori racconti, edito da Buendia Book. (ANSA).