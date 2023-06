Maltempo: temporali forti, nuova allerta gialla in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 02 GIU - Torna l'allerta gialla in Piemonte per una nuova fase temporalesca che dovrebbe essere più intensa nella giornata di sabato, quando sono previsti fenomeni "forti o molto forti", con la possibilità di grandinate e raffiche di vento. Le aree interessate - informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) sono tutte le pianure e le zone montane e pedemontane tra l'Alta valle di Susa, in provincia di Torino, e le valli cuneesi Varaita, Maira e Stura.

Già oggi la grandine è caduta nel basso Monferrato, a Mirabello. senza tuttavia causare danni. (ANSA).