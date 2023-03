Museo Accorsi Ometto chiuso dal 4 al 19 aprile

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Il Museo Accorsi-Ometto sarà chiuso dal 4 al 19 aprile compresi. Non si potrà visitare quindi a Pasqua e a Pasquetta. Riaprirà al pubblico giovedì 20 aprile con orario 10-20. Nel periodo di chiusura sarà allestita la nuova mostra.

In questo week end è prevista una visita a tema 'Fragili lussi' venerdì 31 marzo alle 16 sulla storia della ceramica europea attraverso l'analisi storico-artistica delle maioliche e delle porcellane presenti nella collezione permanente del Museo.

Durante la visita verranno svelate le storie dei pittori e dei modellatori delle più famose manifatture, come Faenza, Rossetti, Meissen, Sèvres e Vinovo, e verranno raccontati alcuni "arcani", le formule segrete con cui venivano creati gli oggetti che tanto affascinavano le corti europee del XVIII secolo.

Domenica 2 aprile è in programma 'Racconti al profumo di cioccolato', attività per famiglie con un laboratorio presso l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, dove i bambini potranno realizzare un porta cioccolatini e sarà offerta loro la merenda. (ANSA).