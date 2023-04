'Italy is gay' per i diritti nella street art di Villa

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - È dedicata al tema dei diritti, nei giorni in cui tiene banco il tema del riconoscimento dei figli delle famiglie arcobaleno, la nuova opera dello street artist torinese Andrea Villa. I nuovi manifesti, affissi questa notte, ritraggono i Bronzi di Riace visti di schiena con la scritta 'Italy is gay'.

"L'Italia - spiega l'artista - è un paese che deve alla cultura omosessuale tantissimo: molti artisti e creativi italiani erano o sono gay. Inoltre i Bronzi di Riace rappresentano il simbolo dell'arte italiana, ma sono anche molto omoerotici, e rappresentano la dominante cultura omosessuale nel mondo classico. Spero che l'Italia diventi un'icona gay - aggiunge - al contrario di come la vogliono fare diventare con leggi conservatrici e retrograde".

Le affissioni sono in corso Dante e in corso Regina Margherita. (ANSA).