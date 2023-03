Uccise il padre violento, in appello chiesta condanna a 14 anni

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Una condanna a 14 anni di carcere è stata chiesta per Alex Pompa, il giovane che il 30 aprile del 2020 a Collegno uccise a coltellate il padre, Giuseppe, 52 anni, per difendere la madre nel corso dell'ennesima lite in famiglia.

In primo grado Alex era stato assolto.

Il processo si sta celebrando in corte di Assise di appello a Torino. A formulare la proposta di condanna è stato il pg Alessandro Aghemo, lo stesso magistrato che aveva sostenuto l'accusa nel processo di primo grado. Alex Pompa era stato assolto per legittima difesa. (ANSA).