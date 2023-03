Fondazione Sandretto, Lucchini (Intesa) nell'Advisory Board

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Stefano Lucchini, chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa, è stato eletto nell'Advisory Board della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Il Board riunisce undici prestigiose personalità, rappresentative di importanti realtà italiane che non operano esclusivamente nel mondo della cultura. Al Comitato, costituito su invito della presidente Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, hanno aderito: Bianca Maria Farina (Poste Italiane), Maximo Ibarra (Engineering), Francesca di Carrobio (Hermès), Massimiliano Montefusco (Radio Dimensione Suono), Monica Parrella (dirigente generale dello Stato), Paolo Gualdani (Angel Capital Management), Leonardo Ceglia Manfredi (Manfredi Hotels), Massimo Lapucci (Fondazione Crt), Katia De Ros (Confindustria).

"L'impegno a favore dell'arte e della cultura contemporanee, il sostegno alle nuove generazioni artistiche, la diffusione della conoscenza dell'arte e la formazione di un pubblico ampio e partecipe, sono missioni centrali sulle quali la Fondazione lavora da per supportare lo sviluppo culturale del nostro Paese" spiega Patrizia Sandretto Re Rebaudengo.

Da oltre venticinque anni la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo si impegna a sostenere i giovani artisti, con una particolare attenzione alla committenza e produzione di nuove opere. Tra le prime fondazioni private dedicate all'arte contemporanea in Italia, è un osservatorio sulle tendenze artistiche e i linguaggi culturali del presente. Nata a Torino il 6 aprile 1995, per volontà di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, è un'istituzione no profit. "La forza relazionale e comunicativa, oltre alle profonde competenze verticali dei membri del nuovo Advisory Board, saranno elementi centrali nel processo di rafforzamento dell'azione della Fondazione" sottolinea il presidente dell’Advisory Board, Marcello Presicci. (ANSA).