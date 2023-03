Covid: Sale ricorda vittime con una quercia e una targa

(ANSA) - SALE, 18 MAR - Una quercia e una targa nel Parco della Rimembranza. A Sale, nell'Alessandrino, la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid ha preso questa veste. "Il nostro paese - ha detto il sindaco, Lazzarina Arzani - è stato colpito duramente dal virus. Abbiamo voluto lasciare un segno tangibile e visibile". Il marito della Arzani, Rino Destro, 64 anni, il 19 aprile 2020 fu tra le prime vittime".

"Per mesi - ricorda Guido Coscia, coordinatore del gruppo di protezione civile locale - la nostra sede restò aperta h24, per garantire assistenza a tutti e sotto tutti i punti di vista".

