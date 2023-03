Glocal Film Festival, Le mille e una notte di Stefano Polito

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Domenica 19 marzo, alle 19, sarà presentato in anteprima al Cinema Massimo il film Le Mille Notti di Stefano Di Polito prodotto da Magda Films ed Espereal.

L'appuntamento è inserito in una sezione speciale del Glocal Film Festival dedicata alle comunità e vedrà la partecipazione del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, insieme al regista e al cast artistico.

Protagonisti del film, dedicato alle nuove generazioni di italiani, sono Maali Atila, Adama Diack, Awa Diack, Luisa Zhou, Syed Ashgar e Francesca Augello. Sei giovani torinesi, cinque con background migratorio, figli di immigrati dal Marocco, dal Senegal, dalla Cina, dal Pakistan e una con genitori trasferiti dal Sud Italia. La pellicola si rifà alle novelle mediorientali 'Le Mille e una Notte' ed è stata girata integralmente nel quartiere Aurora in un laboratorio cinematografico che ha coinvolto gli abitanti del territorio a partire dal progetto europeo ToNite. Alterna scene di fiction ispirate alla raccolta di racconti - in cui hanno partecipato altri 'volti noti' del quartiere, come il celebre kebabbaro Faouzì, il venditore di noccioline Tahar, la presidente dell'associazione cinese Zhi Song, lo storico abitante Vitto Taus - a storie di vita dei giovani protagonisti.

"Le Mille Notti è una favola contemporanea che narra la realtà attraverso attori non protagonisti . spiega a il regista Stefano Di Polito - dando voce ai giovani di Aurora, a cui ho chiesto di raccontare la loro vita in un Paese che fa fatica a riconoscere la multiculturalità come una ricchezza. Si tratta di un film sull'importanza di sentirsi fratelli e sorelle indipendentemente dalle proprie origini. Se ascoltassimo cosa hanno da dirci le nuove generazioni, oltre a liberarle dai pregiudizi che continuano a vivere, salveremmo anche noi stessi". (ANSA).