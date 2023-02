Nuova superstrada, da Vercelli a Novara in 8 minuti

(ANSA) - VERCELLI, 16 FEB - Quasi 11 chilometri di tracciato principale, 3,5 chilometri di viabilità provinciale semplice riqualificati, due lotti dal costo previsto di 100 milioni di euro ciascuno. Sono i numeri della nuova superstrada che collegherà Vercelli con Novara, presentata oggi a Vercelli alla presenza dei rispettivi sindaci, presidenti di Provincia e del governatore del Piemonte Alberto Cirio. Il nuovo tracciato collegherà lo svincolo autostradale della A26 Vercelli Est con la rotonda della tangenziale in ingresso a Novara; previsto uno svincolo intermedio a Ponzana. Avrà due carreggiate con ciascuna due corsie, e correrà parallelo alla linea ferroviaria tradizionale Torino-Milano.

Lo scopo del progetto, arrivato alla stadio della fattibilità tecnico-economica, è di superare l'attuale collegamento della statale 11 che attraversa due centri abitati, con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. La nuova arteria collegherà Vercelli e Novara in circa 8 minuti di viaggio; si stima che più dell'80% del traffico si riverserà sulla nuova infrastruttura, finanziata finora per 50 milioni di euro per un primo lotto. "I territori sono stati bravi a non discutere un solo minuto - ha detto Cirio : non ci sono gelosie territoriali, le infrastrutture servono per far andare avanti i territori. Sì, useremo qualche campo, ma cercheremo di dare meno fastidio possibile con il minimo consumo del suolo". Il presidente ha dato garanzie per il finanziamento della restante parte della Vercelli-Novara. (ANSA).