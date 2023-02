Vino: Fontanafredda, due Grandi Cru di Barolo per i 165 anni

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - Due grandi Cru che nascono dalle vigne più storiche della tenuta fondata dal primo Re d'Italia, Vigna La Delizia e Vigna La Villa. È così che Fontanafredda, produttore di Barolo e dei grandi vini delle Langhe a Serralunga d'Alba (Cuneo), festeggia il suo 165/o anniversario, con le nuove annate di Barolo, che nascono dalle sue vigne più storiche.

Grazie all'annata 2019 Fontanafredda ha deciso infatti di esaltare ogni porzione di territorio con l'unico scopo di mostrare la biodiversità delle Langhe, producendo singolarmente ogni vigna. L'obiettivo è quello di mettere in risalto ognuna di queste personalità. "Se è vero che c'è bisogno di un nuovo Rinascimento, esso avviene nelle persone, che ricercano nuovi sentimenti; avviene nell'approccio in questo caso più sostenibile, che da noi in agricoltura significa biologico. Ma anche nelle riscoperte, nelle rinascite. Da 165 anni siamo pionieri e ci poniamo come obiettivo quello di celebrare al meglio il carattere di ogni singolo vino, attribuendogli la capacità incondizionata di essere messaggeri del territorio" commenta Andrea Farinetti, riassumendo così la filosofia perseguita da Fontanafredda.