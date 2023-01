Mostre, a Palazzo Madama gli studenti diventano curatori

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - A Palazzo Madama a Torino i curatori delle mostre sono gli studenti. È quanto successo nel corso dell'ultimo anno e mezzo grazie al progetto 'Quattro scuole per una Regina', che ha visto 410 studenti e studentesse tra i 16 e i 19 anni dei licei 'Regina Margherita', artistico 'Cottini' e classico musicale 'Cavour' e l'Its 'Zerboni', partecipare attivamente alla realizzazione della mostra 'Margherita di Savoia, Regina d'Italia', nell'ambito di un progetto biennale di Pcto.

Dopo un periodo di formazione ogni scuola, in base alle proprie competenze, ha partecipato in prima persona a tutto il percorso progettuale e operativo dell'esposizione. I ragazzi e le ragazze hanno condotto visite per i loro coetanei e per il pubblico in italiano e inglese, hanno organizzato concerti a corollario dell'esposizione, realizzato repliche dei vestiti d'epoca presenti in mostra e si sono occupati della composizione grafica e di montaggio video. Un progetto pilota che sarà replicato per la prossima mostra dedicata al Liberty a Torino e in Europa. 'Palazzo Madama - sottolinea il direttore, Giovanni Carlo Federico Villa - è da sempre molto forte sulla didattica, ma un'operazione come questa penso sia la prima volta che si fa forse a livello Italiano. C'è stato il coinvolgimento attivo delle scuole, così che ogni ragazzo è ragazza diventasse un curatore della mostra. Abbiamo potuto vedere come restituivano il progetto e questo ci ha dato un paradigma nuovo di azione che vogliamo applicare a tutta la programmazione di Palazzo Madama per integrare il museo nella scuola e farne davvero un luogo di cittadinanza attiva". (ANSA).