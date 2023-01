Scoperto un supermercato della droga nell'Alessandrino

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 13 GEN - I clienti - dai 20 ai 60 anni - arrivavano in auto sotto i due alloggi di riferimento per l'appuntamento preso via Whatsapp o Instagram. Attendevano la consegna della dose in strada, quindi ripartivano velocemente, con manovre anche azzardate. Un via vai che ha insospettito i residenti della zona, segnalandolo ai carabinieri. Dopo circa 8 mesi di indagini, intercettazioni, appostamenti, analisi delle telecamere, due albanesi sono finiti in carcere a Vercelli su ordinanza di custodia; un terzo, irreperibile, è ricercato; 3 italiani agli arresti domiciliari, per un quarto obbligo di presentazione alla Pg. Gestivano un vero e proprio supermercato della droga, con sede in centro a Casale, servendo gran parte del Monferrato e Vercelli: dai giovanissimi che si rifornivano per il fine settimana, al pensionato che si procurava lo stupefacente nei giorni lavoratici. Il gruppo, diviso per ruoli e compiti, avrebbe mosso significativi quantitativi per lo più di cocaina (a volte anche hashish), con a capo un albanese 41enne, residente a Vigevano (Pavia), ufficialmente allevatore in un'azienda agricola, in grado di immettere nel mercato vari chili di droga, reperita soprattutto in Lombardia (Vigevano, Abbiategrasso). Sui collaboratori 2 connazionali (34 e 30 anni) che gli avrebbero portato a domicilio lo stupefacente all'ingrosso e lo avrebbero smistato a 3 'cavalli' italiani (28, 34, 60 anni), per la cessione al dettaglio. Un altro albanese 34enne effettuava, talvolta, consegne a esercizi commerciali. Un 24enne italiano, invece, avrebbe ceduto cocaina, in maniera occasionale, in quantitativi minimi. La caratteristica degli indagati era vendere al pezzo, poco meno di un grammo, tra 70 e 90 euro. Fiorenti i guadagni, arrivando a 4.000 euro in una giornata.

Soggetti normali, insospettabili, con famiglia, che potevano contare su un nutrito portafoglio di clienti. Gli italiani arrestati sono operai nella logistica, impiegati, addetti orafi; il 30enne albanese ricercato è disoccupato, il connazionale di 34 anni è sposato e parteciperebbe all'attività della moglie.

