Teatro Colosseo, dal 12 al 14 gennaio Pretty Woman

(ANSA) - TORINO, 04 GEN - Arriva al Teatro Colosseo di Torino da giovedì 12 a sabato 14 gennaio Pretty Woman, lo spettacolo teatrale che, con più di 80 mila biglietti venduti, ha avuto il maggior successo al botteghino in Italia nel corso del 2021.

Scritto in coppia da Garry Marshall e Jonathan F. Lawton, rispettivamente leggendario regista e sceneggiatore originale della pellicola, lo spettacolo si avvale di una colonna sonora che è un mix di canzoni pop e romantiche scritte da due compositori d'eccellenza, Bryan Adams e il suo fidato co-autore Jim Vallance, e dell'indimenticabile successo mondiale del 1964 "Oh, Pretty Woman" di Roy Orbison.

L'adattamento teatrale mantiene l'impianto narrativo del successo cinematografico ed è prodotto da Stage Entertainment. Nell'agosto del 2018 il musical ha celebrato la sua prima mondiale a Broadway riscuotendo il tutto esaurito. (ANSA).