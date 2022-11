Tff: premio 'Stella della Mole' consegnato a McDowell

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - Nell'edizione del quarantennale del Torino Film Festival (TFF), il Premio Stella della Mole è stato consegnato oggi a Malcom McDowell. "Per noi è un grande onore potergli conferire questo riconoscimento - sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema - La prima premiata è stata Isabella Rossellini nel 2020, in piena pandemia. Dopo di lei sono stati premiati grandi artisti come Monica Bellucci, Xavier Dolan e Dario Argento. Ora è il turno di Malcom McDowell, un grande personaggio, vera icona del cinema internazionale, che con le sue interpretazioni ha segnato non solo la storia della settima arte ma anche e soprattutto l'immaginario collettivo di diverse generazioni".

"Durante questo Torino Film Festival è stato per me un grande piacere trascorrere questo periodo in vostra compagnia - ha detto Malcom McDowell -, grazie per l'invito e grazie per lo straordinario Torino Film Festival. Torino ha anche questo meraviglioso Museo del Cinema, ne visitati molti nel mondo ma niente è paragonabile alla bellezza di questo. Torino è davvero meravigliosa, mi dispiace lasciarla".

Nella sua lunga carriera, Malcolm McDowell ha interpretato 270 film esordendo nel 1968 interpretando Mick Travis in 'If' di Lindsay Anderson. Per il grande pubblico sarà sempre identificato con Alex DeLarge nel film di Stanley Kubrick 'Arancia meccanica'. (ANSA).